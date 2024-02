Klöckner Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & Co liegt derzeit bei 11,05 und ist damit 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 31 für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Kloeckner & Co einen Wert von 20,55 an, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 51,88 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 6,93 EUR von Kloeckner & Co um 4,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Jedoch zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage von -7,85 Prozent eine "Schlecht"-Einstufung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Kloeckner & Co liegt bei 5,99 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.