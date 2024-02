Klöckner Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Kloeckner & bei 7 EUR liegt, was einer Entfernung von -6,54 Prozent vom GD200 (7,49 EUR) entspricht. Von charttechnischer Seite aus betrachtet, signalisiert dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht hingegen bei 6,66 EUR. Hier liegt ein Abstand von +5,11 Prozent vor, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Kloeckner &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf fundamentaler Ebene betrachtet, weist die Aktie von Kloeckner & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,05 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,88) ist dies eine Unterbewertung um 65 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kloeckner &-Aktie liegt bei 11,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, steht bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie des RSI eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Kloeckner & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 3,1 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -32,11 Prozent für Kloeckner & hindeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.