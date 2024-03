Klöckner Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Kloeckner &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,18 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,525 EUR weicht somit um -9,12 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Der Wert liegt bei 6,71 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,76 Prozent ab. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Kloeckner &-Aktie bei -27,44 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,03 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Kloeckner & mit 37,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Kloeckner & als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 11,05 liegt es insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 33,57 im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kloeckner &-Aktie liegt bei 52 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 58,82 weder überkauft noch -verkauft und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kloeckner &.