Klöckner Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen verglichen werden. Für Kloeckner & liegt der RSI bei 50,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Kloeckner & eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger von Kloeckner & haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über den Wert gesprochen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufgekommen sind. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion auch 2 schlechte Signale herausgefiltert hat, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt bei 8,18 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,14 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kloeckner & basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.