Klöckner Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von Kloeckner & weist eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent auf, was 2,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Dadurch gilt die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei 11,05, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kloeckner &-Aktie beträgt 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt weder überkauft noch überverkauft, sodass die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Kloeckner & in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Kloeckner & daher aufgrund der verschiedenen Analyseergebnisse mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.