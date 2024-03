Klöckner Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Kloeckner & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 32 Prozent darunter, mit einer Rendite von -27 Prozent. In der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 6,14 Prozent, wobei Kloeckner & mit 33,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,29 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 6,565 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von -9,95 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 6,76 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,88 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Kloeckner & wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen und die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & bei einem Wert von 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,36 deutlich darunter liegt und das Unternehmen als unterbewertet kennzeichnet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.