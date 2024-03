Klöckner Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Aktie von Kloeckner & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,27 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,575 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,56 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 6,75 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -2,59 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kloeckner & ist insgesamt sehr positiv. Dennoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 3 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Kloeckner & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,61 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Sentiment- und Buzz-Analyse von Kloeckner &.