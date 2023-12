Klöckner Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Kloeckner & wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Änderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,1 EUR. Der letzte Schlusskurs (6.665 EUR) weicht somit um -17,72 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der Durchschnitt bei 6,13 EUR liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+8,73 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Kloeckner &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Kloeckner & liegt bei 31,43 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating, da Kloeckner & hier weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 38,51). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kloeckner & derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 3,02 Prozentpunkte (6,25 % gegenüber 3,23 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.