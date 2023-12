Klöckner Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzung von Aktien stark beeinflussen. Bei Kloeckner & Co wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten hat Kloeckner & Co eine Performance von -26,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Underperformance von -32,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Sektors "Industrie" liegt die Performance um 31,62 Prozent darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit auf "schlecht" eingestuft ist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 8,04 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,89 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -14,3 Prozent und einer schlechten Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 6,13 EUR, was einer Abweichung von +12,4 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Kloeckner & Co. Aufgrund statistischer Auswertungen der historischen Daten wird die Aktie als "neutral" bewertet, da es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.