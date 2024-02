Klöckner Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Kloeckner & liegt bei 43,43, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Kloeckner & Aktie liegt mit einem Kurs von 6,925 EUR derzeit +3,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -7,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Kloeckner & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27 Prozent erzielt, was 30,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 3,26 Prozent, und Kloeckner & liegt aktuell 30,26 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividende von 5,99 % schneidet die Kloeckner & Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Handelsunternehmen und Distributoren" (3,11 %) gut ab, da die Differenz 2,88 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Gut".