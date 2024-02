Klöckner Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Kloeckner & verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -27 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite des Unternehmens 31,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,35 Prozent, und Kloeckner & liegt aktuell 33,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei 11,05 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 33. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "günstig" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Aktuell bietet die Aktie von Kloeckner & eine Dividendenrendite in Höhe von 5,99 %, was einen Mehrertrag von 2,88 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,37 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,65 EUR, was einem Unterschied von -9,77 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch nur einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Kloeckner &-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.