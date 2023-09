Klöckner-Aktie: Potenzial von 24,79% bis zum Kursziel von 9,44 EUR

Am gestrigen Tag hat Klöckner einen Abschlag von -1,37% verzeichnet. Insgesamt fiel die Aktie in der vergangenen Handelswoche um -5,50%. Die Stimmung am Markt ist damit eher pessimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Klöckner-Aktie bei 9,44 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Potenzial von +24,79%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Ein Kauf wird derzeit von zwei Experten empfohlen. Vier weitere Anleger sehen die Klöckner-Aktie zwar optimistisch aber dennoch nicht euphorisch und geben eine “Kauf”-Bewertung ab. Sechs Experten stuften das Papier als “halten” ein.

Aktuell beträgt das Guru-Rating für Klöckner ebenfalls 3,67 Punkte nach zuvor gleichem Wert.