Klöckner Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kloeckner & derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,93 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (7 EUR) um -11,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 6,2 EUR, was einer Abweichung von +12,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Aktie der Kloeckner &. Der RSI7 liegt bei 43,68 und der RSI25 bei 30,67, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,05 auf, was 65 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Handelsunternehmen und Distributoren Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Kloeckner & eine Dividendenrendite von 6,25 % aus, was 3,1 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies resultiert in einer positiven Bewertung aufgrund des höheren potenziellen Gewinns.