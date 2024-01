Klöckner Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI für Kloeckner & liegt bei 37,58, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 33, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Kloeckner & ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigte 2 schlechte und 0 gute Signale. Somit ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kloeckner & im letzten Jahr eine Rendite von -26,96 Prozent erzielt, was 32,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,77 Prozent, und Kloeckner & liegt aktuell 33,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kloeckner & eine Dividendenrendite von 6,25 % aus, was 3,09 Prozentpunkte mehr sind als der Branchendurchschnitt von 3,16 %. Dies führt zur Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen höheren Gewinns.