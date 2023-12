Klöckner Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kloeckner & eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kloeckner & daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kloeckner & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bezogen auf Kloeckner & liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 46,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist Kloeckner & weder überkauft noch überverkauft (Wert: 42,19), weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Kloeckner & beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kloeckner & damit unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Kloeckner & wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.