Klöckner-Aktie: Kursziel von 10,20 EUR - ein Potenzial von +12,09%

Die Klöckner-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen um +2,65% zugelegt und am gestrigen Tag sogar ein Plus von +1,56% erreicht. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 10,20 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +12,09%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

Dennoch empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Sieben Experten positionieren sich neutral mit einem “halten”-Rating. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62.

Zusammenfassend zeigt sich eine überwiegend positive Einschätzung seitens der Analysten mit einem Anteil von +46,15%, die noch immer optimistisch sind...