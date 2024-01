Klöckner Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,54 für "Handelsunternehmen und Distributoren" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur zwei grünen Tagen im Stimmungsbarometer und keinen negativen Diskussionen. Das Anleger-Sentiment wird daher positiv bewertet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Kloeckner & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -29,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,57 Prozent verzeichnet, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zu sonst unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kloeckner &-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.