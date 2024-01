Klöckner Aktie: Der Knaller!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,05 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Unter Berücksichtigung des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Kloeckner & in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Eine Analyse ergab 2 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage führen zu dieser Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kloeckner & verläuft derzeit bei 7,78 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 6,785 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich dadurch eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.