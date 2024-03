Klöckner Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Kloeckner &-RSI beträgt 61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 58,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Kloeckner & 7,12 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,505 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,64 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,69 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von -2,77 Prozent als "Neutral" einstuft. Die Gesamtbewertung ergibt somit ein Rating von "Neutral".

Bei der Dividende weist Kloeckner & eine Rendite von 5,99 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Kloeckner & zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Gut" für Kloeckner &.