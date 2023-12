Klöckner Aktie: Interessante Aussichten?

Die Dividendenpolitik von Kloeckner & wird von unseren Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 6 liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +2,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kloeckner & Aktie derzeit bei 8,14 EUR verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 6,41 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -21,25 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 6,13 EUR liegt und somit eine Differenz von +4,57 Prozent aufweist, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In diesem Zusammenhang wurde der RSI der letzten 7 Tage mit 46,1 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Kloeckner & Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, weist einen Wert von 42,19 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Kloeckner & eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen sich bei Kloeckner & langfristig starke Aktivitäten und eine positive Veränderung der Stimmungsintensität. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut".