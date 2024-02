Klöckner Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Kloeckner & befindet sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor mit einer Rendite von -29,01 Prozent um mehr als 34 Prozent darunter. Dies liegt auch deutlich unter der mittleren Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 5,42 Prozent lag. In diesem Zusammenhang erhält die Aktie von Kloeckner & ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Kloeckner & derzeit bei 5,99 Prozent liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Die Differenz von +2,86 Prozent zur Branche führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 13,79 Prozent niedriger liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung von Kloeckner & in den vergangenen zwei Wochen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.