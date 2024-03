Klöckner-Aktie: Hält der Aufwärtstrend an?

Die Aktie von Klöckner (WKN: KC0100) reagierte am Mittwoch auf die Geschäftszahlen mit einem Kursanstieg. Dieser setzt sich auch heute zum Börsenstart fort – aktuell steht sie jedoch mit 6,60 € wieder auf dem gestrigen Niveau. Insgesamt befindet der Kurs sich in einem langsamen Aufwärtstrend, der sehr volatil verläuft. Was können Anleger von der Aktie erwarten?