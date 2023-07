Klöckner-Aktie: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +23,35%

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die Aktie von Klöckner hat in den letzten fünf Handelstagen eine solide Performance hingelegt und liegt aktuell bei einem Kursziel von 10,46 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +23,35%. Allerdings sind nicht alle Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Klöckner-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,64%, was zu einer neutralen Marktstimmung führte. Insgesamt positionieren sich sechs Experten mit “halten”, vier weitere setzen das Rating auf “Kauf” und nur zwei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.