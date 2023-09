Klöckner-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,23%.

Die Aktie des Stahl- und Metallhändlers Klöckner ist nach Ansicht der Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,44 EUR, was ein Kurspotenzial von +29,23% eröffnet. Die jüngste negative Entwicklung mit einem Trend von -1,75% in den letzten fünf Handelstagen bestärkt jedoch nicht alle Experten in ihrer Einschätzung.

• Gestern legte die Klöckner-Aktie um -0,61% zu.

• Guru-Rating: 3,67 (vorher auch 3,67).

Laut sechs neutral eingestellten Analysten sollte man die Aktien halten. Vier weitere Experten sind optimistischer und empfehlen einen Kauf. Zwei Analysten halten gar eine starke Kaufempfehlung für gerechtfertigt – insgesamt also eine positive Tendenz unter den Fachleuten.