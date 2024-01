Klöckner Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Kloeckner & gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 11,05 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 31,46 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Kloeckner & im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,96 Prozent erzielt, was 34,01 Prozent unter dem Durchschnitt (7,04 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 8,25 Prozent, wobei Kloeckner & aktuell 35,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Kloeckner & festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kloeckner & liegt bei 43,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 30,67 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.