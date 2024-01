Klinikum Bielefeld: Nadja Jüstel übernimmt Leitung Unternehmenskommunikation von Axel Dittmar

Bielefeld (ots) -Zum 01. Januar 2024 hat Nadja Jüstel die Leitung der Unternehmenskommunikation am Klinikum Bielefeld übernommen. Frau Jüstel (43) bringt Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten Presse und Marketingkommunikation aus Wirtschaft und Medizintechnik mit. Sie folgt auf Axel Dittmar, der nach über 16 Jahren als Kliniksprecher in den Ruhestand wechselt.Nach der Ausbildung zur Grafik-Designerin studierte Nadja Jüstel an der privaten Fachhochschule des Mittelstands im Fachbereich Medienwirtschaft mit Schwerpunkt E-Business. In ihrer ersten beruflichen Station bei der damaligen Gildemeister Aktiengesellschaft übernahm die Dipl.-Medienwirtin mit 28 Jahren die Leitung der weltweiten Corporate Communication und steuerte die Kapitalmarkt- und Markenkommunikation im Fusionsprozess zur DMG Mori AG.Im Anschluss entwickelte sie die Neupositionierung sowie die Social-Media-Auftritte von Europas größtem Jugendreiseveranstalter ruf Jugendreisen.Im Jahr 2016 wechselte sie dann als Marketingleiterin für Gewerbe- und Medizintechnik zu Miele. Zunächst für den deutschen Markt, ab 2019 für alle internationalen Standorte baute sie die Corporate Communication, das Brand Management sowie die weltweite Digitalkommunikation für komplexe Systemlösungen auf.Nadja Jüstel tritt die Nachfolge von Axel Dittmar an, der im Laufe des Jahres 2024 in den Ruhestand geht. "Ihre Fähigkeiten zum strukturierten und wortgewandten Vorgehen, gepaart mit Ideenreichtum und Krisenfestigkeit machen sie zur idealen Person für die Leitung unserer Unternehmenskommunikation!" kommentierte Klinikum Bielefeld Geschäftsführer Michael Ackermann die wichtige Personalie. "Das langjährige Engagement von Axel Dittmar für das Klinikum Bielefeld zeichnet ihn aus und wird auch in der Reputation des Klinikum Bielefelds deutlich!" würdigte der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld, Michael Ackermann, die Arbeit von Axel Dittmar, der besonders bei der Einführung der Sozialen Medien im Krankenhaussektor ein Pionier war.Pressekontakt:Axel DittmarKliniksprecher/Leiter UnternehmenskommunikationklinikumbielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: axel.dittmar@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 81Mobil: +49 01 73. 2 09 90 39Internet: www.klinikumbielefeld.deKlinikum Bielefeld auf Facebook:http://www.facebook.com/klinikumbielefeldOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell