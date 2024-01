Klingelnberg Aktie: Das war ja klar …

Die Dividendenrendite der Klingelnberg-Aktie beträgt derzeit 1,25 Prozent, was 1,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,57, was 80 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt einen Wert von 58,06 für den RSI7 und 55 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 17,79 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 16,55 CHF liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 16,46 CHF, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Neutral"-Rating versehen.