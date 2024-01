Klingelnberg Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Klingelnberg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 17,82 CHF liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,8 CHF, was einem Unterschied von -5,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 16,5 CHF. Hier liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darüber (+1,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Klingelnberg-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie ist ebenfalls neutral, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Befunde sind überwiegend neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Klingelnberg-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (41,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (47,96 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Klingelnberg-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Stimmung der Anleger, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.