Klingbeil steht hinter Taurus-Nein von Scholz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil steht hinter der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. "Das hat meine volle Unterstützung und meine volle Solidarität", sagte Klingbeil dem Sender ntv.Ausschlaggebend dafür sei das Risiko, dass Deutschland mit der Lieferung möglicherweise in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden könnte. Klingbeil: "Wir sind in einer Kriegssituation. Zwei Flugstunden von Deutschland weg tobt dieser Krieg. Es gibt wahnsinnig viele Leute in Deutschland, die Angst haben davor, dass wir reingezogen werden in diesen Krieg.""Auf meinen Veranstaltungen wird häufiger die Frage gestellt, könnt ihr verhindern, dass wir in den Dritten Weltkrieg rutschen, als die Frage, wann liefern wir endlich Taurus", so Klingbeil.

"Ich akzeptiere völlig, dass der Kanzler diese Entscheidung jetzt getroffen hat."

