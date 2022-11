Klimaneutralität: Staufen und Fokus Zukunft unterstützen künftig gemeinsam Unternehmen beim grünen Wandel

Köngen (ots) -Die einen sind die Fachleute für schlanke Prozesse, die anderen diejenigen für den CO2-Footprint: Staufen AG und Fokus Zukunft GmbH & Co. KG kooperieren künftig beim Thema Nachhaltigkeit. Gemeinsam begleiten die beiden Beratungshäuser Unternehmen auf dem kompletten Weg zur Klimaneutralität.Nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu bringen, stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. "Weder wissen sie, wie groß ihr CO2-Footprint aktuell ist, noch kennen sie die geeigneten Stellhebel, um die Emissionen schnell und deutlich zu verringern", sagt Peter Trick, Senior Partner bei der Staufen AG. Das Beratungshaus hat mit "goGREEN" (https://www.staufen.ag/insights/studien-whitepaper/whitepaper-gogreen-2022/?utm_source=vogel-communications&utm_medium=newsletter-ad-next-mobility&utm_campaign=wp-go-green&utm_content=wp-go-green) einen Beratungsansatz entwickelt, der Unternehmen in fünf Schritten zur Klimaneutralität führt. Gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsspezialisten und -spezialistinnen von Fokus Zukunft erarbeitet Staufen passgenaue und ganzheitliche Lösungen für den grünen Wandel."Das Thema Nachhaltigkeit wird in den Unternehmen außer durch ethische zunehmend durch finanzielle Aspekte getrieben", so der Staufen-Berater, "denn ohne eine Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes werden steigende Preise im Emissionshandel die Budgets stark belasten." 2025 wird der Preis für eine Tonne CO2 bereits bei 55 Euro liegen - Tendenz steigend. Zudem ist eine nachhaltige Unternehmensausrichtung auch für Kunden und Investoren ein immer wichtiger werdendes Entscheidungskriterium. Peter Trick: "Mit unserem Ansatz ist es möglich, die CO2-Emissionen entlang des gesamten Wertstroms zu bestimmen und dann konsequent zu reduzieren."Gesamtpaket von der Analyse bis zur Green TransformationDer erste Schritt hin zum klimaneutralen Unternehmen besteht in der Berechnung des aktuellen CO2-Footprint. Hier können Staufen-Kunden künftig auf die Expertise von Fokus Zukunft zurückgreifen. Die Starnberger Nachhaltigkeitsberatung hat seit 2016 bereits 1.800 Unternehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit begleitet und zudem diverse Klimaschutzprojekte im Portfolio, durch die bereits entstandene Emissionen ausgeglichen werden können. "Wir freuen uns, künftig ein zentraler Partner im goGREEN-Ansatz der Staufen AG zu sein. Die Kooperation basiert auf gemeinsamen Werten wie zum Beispiel langfristig ausgerichteten Kundenbeziehungen auf Augenhöhe", sagt Axel Banoth, Geschäftsführer von Fokus Zukunft.Ausgehend von den aktuellen Emissionen identifizieren Staufen und Fokus Zukunft gemeinsam mit den Kunden geeignete Stellhebel, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bei der Umsetzung der Green Transformation helfen dann die Staufen-Beraterinnen und -Berater in bewährter Hands-on-Mentalität. "Die Fachleute beider Häuser bündeln ihr gesammeltes Know-how, damit unsere Kunden künftig sowohl grün als auch schlank aufgestellt sind", fasst Staufen-Berater Trick zusammen. "Die Kunden werden nach der Berechnung des CO2-Footprint nicht allein gelassen, denn unser Gesamtpaket umfasst neben der Analyse auch die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen bis hin zur CO2-Kompensation."Detaillierte Maßnahmen, wertvolle Tipps und Praxisbeispiele hat Staufen im Whitepaper "goGREEN" zusammengestellt. Das Dokument kann auf der Staufen-Website kostenlos als Digitalausgabe abgerufen und als Printversion angefordert werden.Über die Staufen AG - www.staufen.agWertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit. Ihren Kunden bietet die Staufen AG eine einzigartige Kombination aus Fachberatung und Organisationsentwicklung. Nur diese Verzahnung von Prozess-Exzellenz und Führungs-Exzellenz sichert im Unternehmen dauerhaft eine nachhaltige Veränderungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die Staufen AG die richtigen Veränderungen schnell in Gang und erzielt messbare Erfolge. Das Beratungsunternehmen unterstützt in bedarfsorientierten Rollen - beratend, coachend und qualifizierend - Führungskräfte und Mitarbeitende dabei, in ihrem Unternehmen eine leistungsfördernde und wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren und auf diese Weise die Wertschöpfung zu steigern. So erhöht die Staufen AG den Wert des Unternehmens. Die internationale Lean Management-Beratung betreut mit 300 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den Kompetenzfeldern Operational Excellence, Supply Chain Network Management, Organisationsentwicklung, Leadership Excellence, Digitalisierung und Industrie 4.0. Die Staufen Akademie bietet dazu auch zertifizierte, praxisorientierte und passgenaue Qualifizierungen an. 2022 wurde die Staufen AG zum neunten Mal in Folge als "Beste Unternehmensberater" ausgezeichnet und im Rahmen der Branchenstudie "Hidden Champions 2022/23" der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zu Deutschlands bester Lean Management-Beratung gekürt. 