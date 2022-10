Klimagipfel-Präsident verliert Platz im britischen Kabinett

LONDON (dpa-AFX) - Der noch amtierende britische Präsident der UN-Weltklimakonferenz, Alok Sharma, verliert kurz vor dem nächsten Klimagipfel COP27 seinen Platz am Kabinettstisch. Sharma werde trotzdem COP-Präsident bleiben, aber kein Minister mehr sein, teilte die Downing Street nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers Rishi Sunak am Dienstagnachmittag mit. Die Präsidentschaft des UN-Weltklimagipfels wird zu Beginn des internationalen Treffens im November in Sharm el Scheich von Großbritannien an Ägypten übergeben.

Sharma soll Berichten zufolge trotzdem für das Vereinigte Königreich bei dem Gipfel die Verhandlungen führen. Im vergangenen Jahr hatte der Brite - damals noch im Kabinett Boris Johnsons - mit großem Engagement die internationalen Verhandlungen geführt und bei der Verabschiedung der in letzter Minute verwässerten Abschlusserklärung sogar einige Tränen verdrückt.

Ob Premier Sunak nach Ägypten reisen wird, ist unklar. Seine Vorgängerin Liz Truss wurde dort nicht erwartet und hatte Berichten zufolge sogar den passionierten Klimaschutz-Vorkämpfer König Charles III. von einer Teilnahme abgehalten./swe/DP/nas