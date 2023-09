Klimabeauftragte Morgan: Deutschland kann viel von Kenia lernen

NAIROBI/BERLIN (dpa-AFX) - Kenia ist nach Ansicht der Beauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jennifer Morgan, in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild für die Bundesrepublik. "Deutschland kann viel von Kenia lernen", sagte Morgan am Dienstag im Deutschlandfunk. Sie nannte unter anderem die Strahlkraft von Kenias Präsident William Rute in der Klimapolitik, das Vorgehen des afrikanischen Landes, verschiedene Länder für gemeinsame Lösungen zusammenzubringen und das Bemühen des Landes beim Ausbau der regenerativen Energien.

Morgan nimmt am ersten Afrika-Klimagipfel teil, der am Montag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi begonnen hatte. Ruto hatte dort zum Auftakt den Kontinent als "Schlüssel zur Beschleunigung der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft" bezeichnet. Die Energiewende sei nicht nur notwendig für den Klimaschutz, sondern auch eine Chance, "milliardenschwere, wirtschaftliche Möglichkeiten" zu schaffen, sagte Ruto. Weltweit suchten Investoren nach grünen Investitionsmöglichkeiten - Afrika habe das Potenzial, um diese Gelder anzuziehen. Der Gipfel soll am Mittwoch mit einer "Nairobi-Erklärung" enden, die wichtige Signale und Ziele setzen soll

- auch für die bevorstehende Weltklimakonferenz ab dem 30. November

in Dubai./shy/DP/jha