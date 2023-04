Klima-Kennzahlen für die Immobilienbranche: Quantum beteiligt sich zu 50 % an Immobiliensparte von right°

Hamburg (ots) -Quantum und right° statten zukünftig gemeinsam die Immobilienbranche mit fundierten Klima-Kennzahlen aus. Das Hamburger Immobilienunternehmen beteiligt sich zu 50 % an der Immobiliensparte des Frankfurter Climate Tech Unternehmens. Gemeinsam entwickeln und vermarkten die beiden Partner zukünftig Softwaretools, um den Klimabeitrag von Gebäuden in einer einfachen Zahl auszudrücken: Grad Celsius.Die Quantum Immobilien AG beteiligt sich zu 50 % an der Immobiliensparte des Climate Tech Unternehmens right°. Mit diesem Schritt vertiefen die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft, um die deutsche Immobilienbranche mit wissenschaftsbasierten und zugleich kommunikationsstarken Klima-Kennzahlen auszustatten. Diese erlauben es Branchenakteuren, die Klimawirkung ihrer Immobilien-Assets, -Fonds oder -Portfolios zu messen und leicht verständlich zu kommunizieren.Grundlage hierfür ist das von right° entwickelte X-Degree Compatibility (XDC) Modell: eine wissenschaftsbasierte Methodik, um die Klimawirkung wirtschaftlicher Entitäten zu berechnen und in Grad Celsius auszudrücken, wodurch ein direkter Bezug zum 1,5 °C-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens hergestellt wird."Mit right° machen wir gemeinsam die Klimaauswirkungen der Immobilienbranche wissenschaftsbasiert messbar. Das Potenzial für die Immobilienbranche ist riesig: Wir können nicht nur die Nachhaltigkeit von Investments, Revitalisierungen und bald auch Neubauten in einer einfachen Gradzahl wissenschaftsbasiert ausdrücken. Für Investoren, Finanzierer, Mieter oder Ämter können wir zukünftig einen fundierten, leicht verständlichen Nachweis über die Paris-Konformität von Projekten oder Fonds erbringen", sagt Frank Gerhard Schmidt, Vorstand von Quantum.Mit der Beteiligung weiten Quantum und right° ihre Zusammenarbeit aus, die 2022 mit der Analyse von Bestandsimmobilien und möglichen 1,5 °C-konformen Sanierungsplänen begann und im Januar 2023 mit einem Pilotprojekt zur Klimawirkungs-Berechnung von Neubauprojekten fortgesetzt wurde (https://www.quantum.ag/presseartikel/klimawirkung-von-neubauprojekten-quantum-und-right-schliessen-entwicklungspartnerschaft)."Mit diesem Schritt zeigen beide Partner die Entschlossenheit, die Transformation der Immobilienbranche in Richtung 1,5°C-Ziel voranzutreiben und die Bereitschaft, dort zügig Lösungen zu entwickeln, wo es bisher keine gibt - etwa im Neubau. Gemeinsam mit Quantum als renommiertem Partner, wollen wir den Standard in der Immobilienbranche setzen. Wir sind überzeugt, dass wir damit als Pioniere vorangehen und Dynamik in die Dekarbonisierung des Immobiliensektors bringen können", sagt Hannah Helmke, Gründerin und Geschäftsführerin von right°.Die Immobiliensparte von right° wird zukünftig in eine neu gegründete Gesellschaft ausgegliedert, an der Quantum und right° jeweils gleiche Anteile halten. Geschäftsführend geleitet wird diese von Hannah Helmke (right°) sowie Lucius von Bethmann (Quantum).Mehr zu den right°-Tools für die Immobilienbranche:https://www.right-basedonscience.de/produkte/immobilienwirtschaftÜber right°right. based on science GmbH (right°) ist ein ClimateTech-Unternehmen, das die Klimawirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten transparent macht. Schlicht und einfach: in °C. Mit den Software-Tools und Metriken von right° können Entscheider*innen aus der Real-, Finanz- und Immobilienwirtschaft ihren Weg in die 1,5°C-Konformität ebnen und ihre klimabezogenen Entscheidungen auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten treffen.right° wurde 2016 von Hannah Helmke und Dr. Sebastian Müller gegründet. Gemeinsam mit ihrem interdisziplinären Team aus rund 35 Spezialist*innen möchten sie eine Zukunft mitgestalten, in der wirtschaftlicher Erfolg nicht mehr von Emissionen abhängt.2020 wurde das Unternehmen mit dem Next-Economy-Award der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. - right-basedonscience.deÜber QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,1 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 11,3 Mrd. EUR. - quantum.agPressekontakt:right°Hannah StringhamTel.: +49 175 9259692E-Mail: press@right-basedonscience.deQuantumMichael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 41 43 30 - 148E-Mail: mn@quantum.agOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell