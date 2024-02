KlickOwn Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "PlanetHome Investment AG":

Der Aktienkurs von Planethome Investment zeigt eine Rendite von -19,05 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt der "Finanzen"-Branche liegt. In den letzten 12 Monaten lag die mittlere Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche bei 3,86 Prozent, wobei Planethome Investment mit 22,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger haben Planethome Investment in den letzten zwei Wochen neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Planethome Investment mit einer Dividendenrendite von 0 % unter dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, der bei 5,52 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die Analyse der Internetkommunikation ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Planethome Investment.