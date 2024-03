KlickOwn Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "PlanetHome Investment AG":

Die Dividendenrendite für Planethome Investment beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Planethome Investment aktuell bei 0,3 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,18 EUR liegt, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,24 EUR, was einer Differenz von -25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Planethome Investment in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Planethome Investment auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass die Rendite von Planethome Investment in den letzten 12 Monaten um 33,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite sogar um 43,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.