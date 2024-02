Klepierre Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Klepierre SA als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Klepierre SA-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,26 und ein Wert für den RSI25 von 71,5. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Klepierre SA aktuell bei 23,26 EUR, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 22,69 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,45 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei einem Niveau von 24 EUR, was einer Differenz von -5,46 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Klepierre SA wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit fünf grünen und neutralen Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Klepierre SA insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst daher auch das Sentiment und den Buzz im Zusammenhang mit Aktien. Bei Klepierre SA wurde langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.