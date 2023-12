Klepierre Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen ein grünes Signal, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Klepierre SA diskutiert. Aufgrund dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Klepierre SA mit 24,77 EUR angegeben, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal darstellt, da er 8,4 Prozent über dem GD200 (22,85 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 23,15 EUR, was einem Kursabstand von +7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Klepierre SA-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse. Der RSI der Klepierre SA liegt bei 23,94 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 30,56 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Klepierre SA-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.