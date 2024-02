Klepierre Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Klepierre SA-Aktie wird nach den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 23,27 EUR für den Schlusskurs bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 23,68 EUR (+1,76 Prozent Unterschied) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,01 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,37 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Klepierre SA also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für das Sentiment der Anleger ist daher "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Die Gesamtbewertung für das Anleger-Sentiment ist daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Klepierre SA zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (47,49 Punkte) als auch der RSI25 (54,9) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Klepierre SA in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.