Klassik Radio Aktie: War das schon alles?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild bezüglich der Klassik Radio-Aktie: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Mittel aus der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 59,26 führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Klassik Radio-Aktie zeigte zuletzt keine signifikanten Ausschläge im Anleger-Sentiment, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 4,1 EUR zu dem aktuellen Kurs von 3,3 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Klassik Radio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.