Klassik Radio Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur von den Analysen der Bankhäuser beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Klassik Radio wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Klassik Radio zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Klassik Radio bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Klassik Radio aktuell bei 4,28 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,46 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,16 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -9,9 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Klassik Radio-Aktie überkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (93) als auch für die letzten 25 Handelstage (77,5). Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Klassik Radio damit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.