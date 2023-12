Klaria Pharma Holding AB Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Der Relative Strength Index (RSI) für Klaria Pharma liegt bei 51,61, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung lautet daher "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 40. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Klaria Pharma wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Klaria Pharma in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Klaria Pharma war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Klaria Pharma derzeit um +6,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -12,55 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

