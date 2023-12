Klare Signale bei Zheijang Wanliyang Transmission!

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Zhejiang Wanliyang im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,52 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 1,52 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Wanliyang betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Zhejiang Wanliyang mit einem Kurs von 7,31 CNH inzwischen -9,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -15 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhejiang Wanliyang wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhejiang Wanliyang auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.