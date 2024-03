Klare Signale bei Zebra!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Zebra auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen rund um Zebra diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Neutral" Bewertung, basierend auf zehn konkret berechneten Signalen (5 "Schlecht", 5 "Gut). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stimmung bezüglich Zebra als "Gut" einzustufen ist.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Zebra investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 11621,5 Prozentpunkten erzielen. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik des Unternehmens wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zebra beträgt 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 78,58) für "Elektronische Geräte und Komponenten" unter dem Durchschnitt liegt (ca. 50 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Zebra daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Zebra hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Zebra gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.