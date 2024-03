Klare Signale bei Yunnan Energy Investment!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yunnan Energy Investment-Aktie zeigt einen Wert von 14 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 22,01 im überverkauften Bereich. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Wert (10,75 CNH) nur minimal vom Durchschnitt (10,27 CNH) abweicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie aufgrund des positiven Unterschieds eine "Gut"-Bewertung. Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Yunnan Energy Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors und der Nahrungsmittelbranche, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

