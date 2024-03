Klare Signale bei Winpak!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Winpak diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Trotzdem wurden auch positive Themen rund um Winpak diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) wird die Aktie von Winpak als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,2, was einem Abstand von 96 Prozent zum Branchen-KGV von 335,57 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für Winpak liegt bei 26,37, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,4, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Winpak beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,28 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Winpak von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.