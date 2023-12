Klare Signale bei Windward!

Die Windward-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 54,07 GBP gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 84 GBP, was einem Anstieg von 55,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (71,23 GBP) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (54,07 GBP) zeigen positive Entwicklungen und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Windward-Aktie somit positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 12,5 für RSI7 und 10,42 für RSI25 eine neutrale Einschätzung der Windward-Aktie. Dies basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben die Windward-Aktie in den letzten 12 Monaten überwiegend positiv bewertet und prognostizieren eine Entwicklung von 36,9 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 115 GBP. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus dem Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend kann die Windward-Aktie charttechnisch, basierend auf dem Relative Strength-Index und durch die Bewertung der Analysten, als positiv bewertet werden. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung.