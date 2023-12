Klare Signale bei Wenergy!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von An Hui Wenergy beträgt 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies entspricht etwa dem Durchschnittswert.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die An Hui Wenergy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,24 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 38,13 Punkten liegt. Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde An Hui Wenergy in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, deuten auf eine gute Stimmung bei den Anlegern hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass An Hui Wenergy mit einer Rendite von 33,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt positiven Entwicklung der An Hui Wenergy-Aktie im vergangenen Jahr und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.