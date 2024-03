Klare Signale bei Walt Disney!

Die Walt Disney-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 10 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 113,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,88 Prozent entspricht. Insgesamt wird Walt Disney daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Walt Disney-Aktie aktuell überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,58 Punkten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 bei 29,9, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Walt Disney überwiegend positiv ist. Die meisten Handelssignale deuten ebenfalls in eine positive Richtung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Walt Disney daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

In der technischen Analyse wird die Walt Disney-Aktie sowohl auf Sicht der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 89,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 109,42 USD liegt, was einer Abweichung von +21,81 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (97,39 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,35 Prozent). Somit erhält die Walt Disney-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

