Klare Signale bei Walgreens Boots Alliance!

Die technische Analyse der Walgreens Boots Alliance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 27,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 25,2 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -9,61 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 21,69 USD, was einer positiven Differenz von +16,18 Prozent entspricht und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Walgreens Boots Alliance liegt bei 5,37, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden 9 Analystenbewertungen für die Walgreens Boots Alliance-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 38,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 53,77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Walgreens Boots Alliance höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 5,77 Prozentpunkte (8,66 % gegenüber 2,89 %), was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.