Klare Signale bei Vicor!

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die Analysteneinschätzung für Vicor liegt bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Vicor im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um 108,86 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 35,91 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Vicor-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 77,91 Punkten, was bedeutet, dass die Vicor-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Vicor auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Vicor insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Vicor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,27 höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Vicor aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf die Aktienkurse haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Vicor, mit einer positiven Bewertung der Analysten und der Anlegerstimmung, jedoch einer negativen Bewertung im Hinblick auf den RSI und die fundamentale Analyse.